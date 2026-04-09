La propuesta del gobierno meco para el remanente sale adelante con el no de EU y la abstención del BNG y el PP

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Pleno de O Grove celebrado el pasado lunes aprobó la modificación presupuestaria para añadir el remanente de tesorería -más de tres millones de euros- e invertirlos en diferentes obras e incluso, en hacer frente a pagos corrientes. Esta propuesta del gobierno local salió adelante con los únicos votos a favor del PSOE, la abstención de los grupos municipales del BNG y el PP y el no de Esquerda Unida.

El alcalde, José Cacabelos, defendió la propuesta de su partido numerando algunas de las iniciativas previstas con este dinero. Entre ellas, el edil, destacó el gasto de 500.000 euros para reformar la sede del Club de Remo Mecos, de 700.000 euros para arreglar las pasarelas de madera y los accesos a la playa y otras partidas menores para, por ejemplo, la compra de contenedores nuevos para mejorar el servicio de recogida de residuos o una máquina para la limpieza de playas.

La oposición

Los primeros en defender su postura ante esta propuesta fue el partido de EU. Su portavoz, José Antonio Otero, fue muy crítico con el gobierno local y denunció que, a pesar de que pidieron el presupuesto de cada una de esas actuaciones, no se le entregó ningún tipo de documentación. Además, reprochó que, tras haberse reunido todos los grupos municipales para aportar propuestas para el remanente, ninguna ha sido añadida en el plan. “Non imos perder o tempo en reunións absurdas, porque o noso tempo tamén vale”, señaló Otero antes de pronunciar el no de EU.

Por su parte, desde el BNG, a pesar de haberse abstenido en la votación, reprocharon la actitud del partido y, por ende, la del alcalde. “Especializouse en facer política de remanente”, indicó en su intervención el portavoz del BNG, Anselmo Noia. Y, del mismo modo que Otero, criticó que no se especifiquen los presupuestos de cada una de las actuaciones. “Falan de 700.000 euros para as pasarelas pero que pasarelas son, vai dar para todo, non caeu nada do Estado ou da Diputación polos desperfectos dos temporais”, preguntó Noia en la sesión plenaria.

La nueva portavoz del PP, Carolina Otero, se estrenó en el puesto indicando que, desde su partido, consideraban que había otras actuaciones más urgentes, como puede ser el pintado de calles o el alumbrado en la zona de San Vicente. Además criticó “a falta de visión global do municipio” por parte del alcalde.

A pesar de los muchos reproches y el debate bronco entre el gobierno y la oposición sobre este punto, el PSOE consiguió sacar adelante su propuesta.