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O Grove

Prevén un corte de agua en las calles Cantabria, Castilla la Mancha y Extremadura

La interrupción será mañana en horario de nueve y media a una y media

C. Hierro
09/04/2026 19:48
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
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El Concello de O Grove informa a todos los vecinos y vecinas que mañana, habrá una interrupción temporal de agua en varias vías del municipio. 

Las calles afectadas por este corte, que está previsto que sea en horario de mañana de nueve y media a una y media, son Cantabria, Castilla la Mancha y Extremadura.

Desde el Concello piden a los residentes en esta zona que tomen las medidas necesarias y, además, solicitan disculpas y comprensión por las molestias que pueda ocasionar esta situación.

Informámosvos de que mañá haberá unha interrupción temporal na subministración de auga.

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