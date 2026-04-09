O Grove aspira a que la Festa do Marisco consiga el reconocimiento de Interés Turístico Internacional

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco del año pasado Mónica Ferreirós

A seis meses de la celebración de la 63 edición de la Festa do Marisco, el Concello de O Grove comienza ya a trabajar en la gestión del evento gastronómico por excelencia del municipio, poniendo este año como objetivo principal el conseguir el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, “una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico”, según la definición del Ministerio de Industria y Turismo.

Para su concesión, el Estado tiene en cuenta aspectos como la antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo y participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto, cuestiones que están siendo recogidas en el expediente correspondiente a presentar para la obtención del título.

Asimismo, desde la Concejalía de Turismo de O Grove, su responsable, María López, afirma que también están comenzando con los principales trámites burocráticos del evento, así como gestión de las primeras contrataciones y papeleo de cara a la presentación de la festividad en el extranjero.

Por otro lado, ya a principios de este año la administración local daba a conocer el cartel para la edición 2026, que tendrá lugar del uno al doce de octubre. El artista local Pablo Ozores –también conocido como “Ozo”– es el responsable de la imagen promocional de este año, en la que ha querido dar protagonismo a las personas que hacen posible este festejo.

De esta manera, en el cartel se pueden ver representadas a tres mariscadoras en un estilo más drástico y disruptivo que el de ediciones anteriores, poniendo el foco sobre todo en sus manos y en los objetos que sostienen. “Durante muchos años en el cartel se le dio importancia al producto y yo quería aprovechar esta oportunidad para dar importancia a las personas que están detrás del marisco y, sobre todo, a sus manos, que son las que lo trabajan y después lo ofrecen y acogen a todos los visitantes”, contó el ilustrador grovense en una reciente entrevista concedida a este periódico.