Óscar, Susana o Marisa: algunos nombres que afean la ermita de conchas de A Toxa

Imagen de la Ermita de San Caralampio en A Toxa Xunta de Galicia

”O de escribir o teu nome nun sitio de recordo quedou no século pasado”. Esta es una de las frases que se pronuncian en el vídeo subido a redes sociales por la periodista y colareira Patri Bea en el que denuncia, junto a su abuela, las pintadas que, año tras año, vandalizan las conchas de la ermita de A Toxa.

En las imágenes, ambas reflexionan sobre si Óscar y Marisa o Miguel y Susana (nombres que aparecen junto a una fecha del mes de marzo de este mismo año) no tendrían la oportunidad de sacarse una foto junto a la capilla para recordar el viaje a la isla en vez de escribir sobre ella, ya que, recalcan, “as cunchas da Toxa non son un caderno”.

Años de tradición

El dilema de que los visitantes escriban sus nombres sobre las conchas de la ermita no es algo nuevo. Tal y como señala la concejala de Turismo de O Grove, María López, hay gente que ya lo ve “como una tradición e incluso anteriormente no creían que estaba mal”. Un acto que, lejos de ser un comportamiento aceptable, señala López, se repite año tras año con la llegada de los turistas a este enclave de la localidad.

Tanto la concejala meca como Patri Bea coinciden en que, en muchos casos, las personas que llevan a cabo estas prácticas no se dan cuenta del daño que están haciendo al patrimonio y llevan a cabo estas pintadas de manera inconsciente. Es por ello que, ambas destacan la importancia de concienciar a las personas de lo importante que es cuidar este tipo de lugares. “Desde el Concello nos sumamos a la concienciación cívica para proteger uno de los símbolos que tiene O Grove, uno de los puntos turísticos más importantes de nuestra localidad”, indica López.

En este sentido, recalca lo “acertado que está el vídeo” de la vecina del municipio, razón por la cuál, desde las diferentes cuentas en redes sociales adheridas al departamento municipal que ella dirige contribuyeron a su difusión. Esto ayudó -además de los numerosos seguidores que tiene la creadora de contenido- a que se viralizasen las imágenes y, en tan solo 48 horas, cuente con más de cien comentarios, 7.200 “me gusta” y 700 personas lo compartieran.

Volver al origen

a comunicadora cree que no es imposible que la ermita vuelva a lucir como cuando se construyó (el diseño actual data del siglo XIX pero su origen se remonta al XII) “lucindo a cor natural das cunchas”. Pero, para conseguir que se pueda rehabilitar, recalca, “a xente ten que parar de escribir nelas”. De la misma manera reitera que, para que las cosas puedan perdurar en el tiempo, lo más importante es que entre todos las cuidemos.

Patri Bea termina el vídeo con una advertencia, y es que recuerda que, la policía puede multar a aquellas personas que llevan a cabo esta práctica en las conchas de la ermita. Y, en clave de humor, avisa a todos los turistas de que, a pesar de que no vean a los agentes por la zona “as colareiras sempre estamos vixiando”.