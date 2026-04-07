La obra ‘Historias dun mundo grande’ arranca la programación cultural de abril en O Grove

Una actividad en la biblioteca de O Grove Facebook

El Concello de O Grove ha preparado una programación especial para el mes de abril que cuenta con actividades para todas las edades.

La que encargada de arrancar este cartel de actividades es el espectáculo narrativo ‘Historias dun mundo grande’ de la mano de Fran Ameixeiras. La cita es el próximo viernes, día 10, en la biblioteca municipal a partir de las cinco y media de la tarde.

Los interesados en asistir a la obra, diseñada para un público a partir de los cinco años de edad, deben inscribirse previamente, ya sea directamente en la biblioteca, enviando un correo a biblioteca@concellodogrove.es o a través del teléfono 986 732 341.

Al día siguiente, en el Auditorio, tendrá lugar el encuentro de tunas universitarias de O Grove que contará con la presencia de la de Farmacia de Santiago y la Quarentuna de Coimbra. La entrada es gratuita pero es necesario recoger el ticket con anterioridad en la biblioteca o en la oficina de turismo.

Las siguientes fechas señaladas en el calendario son el día 17 en el que se subirá a escena la obra infantil ‘Nube, nube, sol’ o el 21, con el espectáculo de narración ‘Frumario o bibliotecario’ en la Axencia de lectura de San Vicente.