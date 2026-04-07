La apertura de un nuevo hotel en O Grove propicia la creación de quince puestos de trabajo

Vista aérea del nuevo complejo hotelero en O Grove Cedida

La empresa Apartamentos 3000 (cadena con más de 30 complejos turísticos en Galicia) ha adquirido recientemente un hotel en O Grove. La apertura de este nuevo establecimiento, señalan desde la entidad, propiciará la creación de quince puestos de trabajo en la localidad, ya que precisan de personal para la recepción, operarios de mantenimiento y camareras de piso.

En total, este establecimiento bautizado como Hotel Mar del Norte 3000 ubicado en San Vicente do Mar, ofrece un total de 152 camas repartidas en 68 habitaciones individuales, dobles o triples, así como familiares. Además, el complejo presenta piscina, jardines, pistas deportivas e incluso un restaurante en el que poder celebrar diferentes eventos.

La apertura de este nuevo negocio, señala Agustín Jiménez, adjunto a Gerencia de Apartamentos 3000, es una muestra de que la empresa “apuesta por Galicia como destino turístico de calidad, no masificado y que, además, crea puestos de trabajo en el medio rural”.

Actualmente Apartamentos 3000 gestiona más de 30 complejos turísticos en la comunidad destacando alguno ubicados en diferentes parroquias de Sanxenxo, Illa de Arousa, Vilagarcía, Ribeira, Foz o Portosín.