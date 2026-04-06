O Grove finaliza la Semana Santa con gran afluencia de turistas nacionales y gallegos

Visitantes disfrutando del buen tiempo en una terraza del municipio Mónica Ferreirós

El municipio de O Grove concluye la Semana Santa con gran afluencia de visitantes nacionales, pero también procedentes de otros puntos de la comunidad gallega, destacando ubicaciones como Madrid, País Vasco y A Coruña sobre todo; aunque también hubo presencia de algún visitante extranjero de Alemania y Portugal. Así lo señalaron desde la Oficina de Turismo de la localidad, desde donde afirmaron que “en xeral todo estivo moi cheo, con moito ambiente o Venres Santo, que parecía xa o 15 de agosto”.

A diferencia de años anteriores, cuando el tiempo no se presentó tan favorable como en esta ocasión, puntos clave como las playas y restaurantes del municipio estuvieron constantemente llenos.

Además, desde la Oficina de Turismo también comentaron que muchos visitantes se acercaron hasta sus instalaciones para consultar sobre las distintas rutas en barco por la Ría que ofrecen las navieras de la zona, uno de los grandes atractivos durante la Semana Santa.

En cuanto a la ocupación, ya los días previos hoteles, apartamentos y campings del municipio manifestaban estar completos para los días centrales –del Jueves Santo al Domingo de Pascua–, disparándose las reservas de última hora gracias a la previsión de buen tiempo.

Aún así, algunos hoteles de la zona a escasas dos semanas ya afirmaban que las llamadas para reservar comenzaban a llegar con lentitud, un indicio que, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, ya les permitía mantener buenas expectativas, las cuales han terminado por cumplirse.