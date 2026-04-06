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O Grove

Los días festivos llenan los alojamientos de O Grove al 90%

Desde Emgrobes constatan que las estancias fueron más cortas que otros años

C. Hierro
06/04/2026 13:15
Turistas en una cafetería en O Grove en Semana Santa
Turistas en una cafetería en O Grove en Semana Santa
Mónica Ferreirós
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Las jornadas festivas de Semana Santa dejaron unos datos de ocupación en los establecimientos hoteleros de O Grove cercanos al 90%. Desde la asociación de empresarios, Emgrobes, señalan que, a pesar de que los días previos las reservas únicamente rondaban el 65%, los turistas de última hora mejoraron las estadísticas y superaron las cifras del año pasado.

A pesar del número de visitantes, la visión general es que las estancias fueron más cortas que otros años, pasando únicamente uno o dos días en la localidad.

Durante estas fechas, indican desde Emgrobes, las calles "víronse ambientadas por turistas que encheron as terrazas de restaurantes, taperías e cafeterías". De la misma manera, cuentan que algunas playas "recordaban ao verán" ya que muchos visitantes aprovecharon el buen tiempo para disfrutar del mar y de la arena, así como de los distintos paseos de la villa.

Temporada de verano

La asociación y sus socios se muestras satisfechos con los datos de ocupación recogidos esta Semana Santa y esperan que, si el tiempo acompaña y esperando la llegada del verano, los turistas sigan escogiendo O Grove para pasar, por ejemplo, los fines de semana.

Así, son optimistas y esperan que estas jornadas festivas sean un reflejo de la temporada estival y que este municipio siga siendo el lugar escogido por muchos para pasar sus vacaciones. "Tendo en conta a gastronomía, a paisaxe e todo o que a vila pode ofrecer, o desexo é que se cumplan as expectativas e se continúe na liña de anos anteriores, ou incluso mellor", detallan desde Emgrobes.

Mientras, indican, desde la asociación continuarán trabajando para "continuar promovendo a economía con campañas para comercio e servizos que incentiven as compras e organizando xornadas gastronómicas" para potenciar la calidad de los productor locales y animar tanto a vecinos como a visitantes a acudir a los establecimientos de O Grove.

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