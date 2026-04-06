La Corporación debatirá en el Pleno del miércoles el uso del remanente

Una sesión plenaria en O Grove Gonzalo Salgado

Uno de los puntos principales que se debatirán en el Pleno ordinario de mañana será la propuesta del gobierno local de invertir parte del remanente líquido de Tesorería (dos millones y medio de euros) en diferentes proyectos.

Entre las acciones que presentaron a los diferentes grupos municipales destacan, por ejemplo, una partida de 700.000 euros para el arreglo de las pasarelas de madera y los accesos a las playas u otra de medio millón destinada a reformar la sede del Club de Remo Mecos. Otra de las propuestas, detalló el alcalde José Cacabelos, es invertir en el servicio de recogida de basuras para comprar un nuevo camión u un total de 150 nuevos colectores.

Renovar las pasarelas de madera, reformar el club de remo Mecos o invertir en el servicio de basuras: propuestas de Cacabelos para el remanente Más información

Tomas de posesión

En esta sesión plenaria también se harán efectivas las renuncias de los concejales del PP, Pablo Leiva y Alejandra Lamas, a la espera de que puedan tomar su acta como concejales Laura Domínguez y Joaquín Prol.

Por otro lado, en el grupo del gobierno, se incluirán a sus filas Marta Domínguez y Antonio Doña, tras las últimas dimisiones.

Otro de los temas que se tratarán en este Pleno será la modificación del personal municipal con el objetivo de cambiar la plaza de ingeniero de edificación en una de arquitecto.