El artista Dani Cornes anuncia una gira para presentar su disco ‘Aquí sempre tes casa’

El cantante y compositor de O Grove, Dani Cornes Cedida

El artista grovense Dani Cornes anunció ayer las fechas de una pequeña gira que realizará a lo largo de este año para presentar su último proyecto musical ‘Aquí sempre tes casa’. Por el momento las únicas citas confirmadas son el 3 de mayo en la Sala Riquela de Santiago de Compostela, y del 28 al 30 de agosto en el Festival de la Luz de Boimorto. Sin embargo, la gira incluye más fechas –con ubicaciones aún por revelar– desde el mes de mayo hasta noviembre de este mismo año.

Se trata del primer disco de estudio del cantante meco, el cual salió a la luz el pasado 27 de febrero. Es un elepé formado por un conjunto de once canciones en gallego y que el artista entiende como un diario en el que cuenta su experiencia teniendo que dejar Galicia para irse a vivir a Barcelona.

Los títulos que conforman el disco son: ‘Aquí sempre tes casa’, ‘478’, ‘301’, ‘Desastre’, ‘Arredor de ti’, ‘Tsunamis de pánico’, ‘Sempre estamos agardando’, ‘Lixo’, ‘Estepa’, ‘Non vos tedes que alarmar’ y ‘Que sentido ten vivir’.

En una reciente entrevista para este periódico, Cornes contaba que busca cualquier excusa para regresar a su comunidad natal, siendo una de ellas su música, que le permitirá pisar los escenarios de salas y festivales gallegos durante todo el 2026.

Su vinculación con la música se remonta a los ocho años, cuando sus padres le regalaron por Navidad una guitarra, la cual confiesa que actualmente le acompaña durante su estancia en Barcelona.