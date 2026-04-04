Un ciclista resulta herido leve tras un atropello en O Grove

Imagen de archivo de Emergencias O Grove DA

Un ciclista resultó herido leve tras sufrir un atropello en la Rúa Alexandre Bóveda. El suceso tuvo lugar esta tarde, entorno a las 20:30 horas, y según explicaron fuentes de Emergencias O Grove, el afectado apenas sufrió daños, manifestando solo un pequeño dolor en la espalda. Por su parte, el vehículo implicado no sufrió daños materiales.

Se trata del segundo accidente de estas características en menos de una semana, pues el pasado miércoles otro ciclista resultó herido de levedad tras una colisión en un cruce con la PO-317, cerca del sendero de Pedras Negras, en San Vicente.