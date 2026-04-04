Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Un ciclista resulta herido leve tras un atropello en O Grove

El suceso tuvo lugar sobre las 20:30 horas en la Rúa Alexandre Bóveda

Sandra Rey
04/04/2026 21:18
Imagen de archivo de Emergencias O Grove
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un ciclista resultó herido leve tras sufrir un atropello en la Rúa Alexandre Bóveda. El suceso tuvo lugar esta tarde, entorno a las 20:30 horas, y según explicaron fuentes de Emergencias O Grove, el afectado apenas sufrió daños, manifestando solo un pequeño dolor en la espalda. Por su parte, el vehículo implicado no sufrió daños materiales.

Se trata del segundo accidente de estas características en menos de una semana, pues el pasado miércoles otro ciclista resultó herido de levedad tras una colisión en un cruce con la PO-317, cerca del sendero de Pedras Negras, en San Vicente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina