Fallece un trabajador tras sufrir una descarga eléctrica en O Grove

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061

Un hombre de 57 años de edad y vecino de la provincia de A Coruña falleció este martes cuando trabajaba en labores de mantenimiento de la red de abastecimiento de agua en O Grove. El suceso ocurrió a las tres y media de la tarde cuando el hombre se encontraba en una arqueta ubicada en la carretera que une la playa de A Lanzada con San Vicente. Según fuentes de los servicios de emergencias, un cable habría provocado una fuerte descarga eléctrica al trabajador.

Fueron sus propios compañeros de la empresa en la que trabajaba los que alertaron desde el primer momento a los servicios de emergencias que se desplazaron de inmediato hasta el lugar. En primer término una ambulancia del 061 con médicos del PAC y luego los efectivos de Emerxencias de O Grove y un helicóptero del 061 medicalizado. Los facultativos estuvieron con el hombre cerca de una hora, pero pese a los numerosos intentos no lograron salvarle la vida.

El helicóptero no llegó a trasladar al hombre, pero los médicos sí estuvieron en las tareas de reanimación del trabajador.