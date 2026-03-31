Cacabelos espera que la reforma de la calle Luis A. Mestre se convierta en una realidad en el 2027

Firma del convenio entre la Xunta y el Concello de O Grove para reformar Luis A. Mestre Mónica Ferreirós

“Hoxe é un día que marca un antes e un despois no municipio. Un día histórico para O Grove”. Con estas palabras comenzó su intervención el alcalde del municipio José Cacabelos, tras firmar el convenio de humanización de la calle Luis A. Mestre con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y continuó señalando que, con este acuerdo entre ambas administraciones públicas “gañan todos os veciños e veciñas”.

Después de haber dado este primer paso para llevar a cabo una actuación que asciende a 2,6 millones de euros -la Xunta pondrá el 65% de la cuantía y el 35% restante lo aportará el Concello a través del Plan Extra de la Diputación-, el alcalde meco quiere acortar tiempos y comenzar cuanto antes su ejecución. “Hai que facelo xa”, señaló el edil y mostró su voluntad de licitar los trabajos este mismo año para que “en 2027 estea rematado”.

Por su parte, Rueda, señaló que O Grove “merece” que la Xunta invierta en el municipio “non só polos veciós que viven aquí todo o ano, senón por todos os visitantes que veñen”. El presidente de la Xunta quiso destacar, además, la importancia de la obra, no solo por el resultado estético que presentará y las mejoras de seguridad que ofrecerá, si no porque entre los trabajos, se incluye la renovación de todas las canalizaciones. “As cousas que van por abaixo non se ven pero, son iguais de importante. E en ocasións moito máis porque, cando se averían, teñen moito peor arreglo”, señaló Rueda.

Tanto el alcalde de O Grove como el presidente de la Xunta quisieron destacar la importante cooperación entre las dos administraciones que da, como resultado, que pueda llevarse a cabo esta obra. “Esto é un exemplo de colaboración institucional, cando hai cousas hai que facelas hai que poñerse de acordo por encima de siglas. Cando hai que actuar, hai que actuar”, indicó Rueda. Por su parte, Cacabelos, quiso agradecer la “disponibilidade e predisposición” de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que también estuvo presente en la firma.

Firma del convenio entre la Xunta y el Concello de O Grove para reformar Luis A. Mestre Mónica Ferreirós

El proyecto

La remodelación de esta calle, tal y como señaló Cacabelos, es una demanda histórica de los vecinos y vecinas de O Grove. La gran afluencia de tráfico que soporta este vía -por ser una de las principales entradas al municipio- y el transporte pesado que circula por la carretera a diario, hacen que el estado de la misma esté en malas condiciones y que, además, no sea segura para los peatones. Y en este último punto, sobre todo, es en el que hace mayor énfasis el proyecto de reforma que “transformará radicalmente” este espacio de entrada a la villa.

Así, el plan para esta calle se divide en tres actuaciones diferentes. La primera de ellas, tal y como presentó la arquitecta municipal, Pastora Parada, afectará al tramo que una la Rúa Borreiros con la Avenida de Portugal y es el que más tráfico pesado soporta. En este punto, explicó, será crear una plataforma única que permita tanto el paso de peatones como el tránsito de los vehículos de forma segura, además contará con una franja en la que albergará plazas de aparcamiento, zonas verdes y mobiliario urbano.

Firma del convenio entre la Xunta y el Concello de O Grove para reformar Luis A. Mestre Mónica Ferreirós

a segunda actuación comenzará en la Avenida de Portugal y concluirá en el punto en el que se cruza con la Rúa Castelao. Aquí primará el paso de las personas ya que se reducirá el vial para el calmado del tráfico y la Praza da Fonte do Galo servirá como punto de cohesión vecinal.

El último tramo parte de A Praza de Arriba y tiene por objetivo destacar su valor patrimonial así como crear zonas verdes para separar a los peatones del tráfico rodado.

En cuanto al saneamiento se renovarán todas las tuberías, la red de telecomunicaciones y se cambiará la iluminación por una led de alta eficiencia, que permitirá un ahorro energético del 60%. “O fundamental desde proxecto é que pásase dunha vía pensada para os vehículos, a unha vía de paso para as persoas, unha rúa para poder estar nela, potenciar o comercio local e ter un espazo para o desfrute e uso de todos os veciños. Non é unha simple reforma, e dar solución a uns problemas que levan moito tempo sendo demandados”, señaló la arquitecta.

Otras colaboraciones

Durante su intervención, Rueda también quiso destacar la importancia del acuerdo entre la Xunta, O Grove y Sanxenxo para las obras del desdoblamiento de la Vía do Salnés.

“Unha obra que tamén vai a mellorar a vida dos veciños e dos visitantes”, señaló el presidente. Sobre estos trabajos, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, indicó que “se está traballando no estudo informativo que se someterá a tramitación ambiental, xa foi considerado de interese autonómica... polo que todo vai segundo o previsto”.

Por último, el alcalde de O Grove, quiso aprovechar este encuentro para solicitar un encuentro para debatir la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo para la construcción de vivienda pública en los terrenos recientemente adquiridos por el Concello tras el pago de 500.000 euros en la Rúa Teniente Domínguez.

“A conselleira mostrouse disposta a estudar esta opción e díxome que despois de Semana Santa era bo ter unha reunión ténica·, señaló Cacabelos. Y continuó: “Aquí no Grove hai moita vivenda de uso turístico e alugar un piso os doce meses do ano é case unha misión imposible o que provoca unha subida do alugueiro espectacular”.

El terreno adquirido cuenta con una extensión de casi 1.800 metros, por lo que en ese suelo, según señala Cacabelos, se podrían crear unas “35 vivendas”. “Agora mesmo sen falar moito deso penso que en O Grove hai unhas doce familias que estarían interesadas nelas”, concluyó el edil .