Investigan a un vecino de O Grove por un delito de apropiación indebida y falsedad documental

Un agente de la Guardia Civil frente a una playa en O Salnés Gonzalo Salgado

La Guardia Civil de O Grove investiga un vecino del municipio de 33 años como supuesto autor de un delito de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.

Los hechos de los que se le acusa se remontan al año 2025, momento en el que una propiedad de vecinos interpuso una demanda contra esta persona tras detectar irregularidades en las cuentas de la comunidad.

La investigación llevada a cabo ha esclarecido que el investigado -que en ese momento tenía el cargo de presidente de la asociación de vecinos- recaudó dinero para realizar supuestas obras de mantenimiento que nunca se llegaron a ejecutar, pero sí se abonaron por parte de los propietarios de los inmuebles.

El ahora investigado utilizaba facturas de empresas que realizaban trabajos contratados para el mismo, las falsificaba y llegaba a modificarlas, de tal modo que pasarían a ser trabajos llevados a cabo para la comunidad de vecinos. Así, abonaba estas cuentas por unas obras que que nunca se realizaron a favor de los vecinos, lo que causó graves perjuicios a la comunidad y a su administración.

Además, también se investiga una supuesta caída de un familiar de ésta persona en el residencial a la cual tienen que practicarle diversas intervenciones bucodentales por una cantidad de más de 6.000 euros abonadas por la comunidad y no quedando acreditado que se hubiese producido la caída en el en ese espacio.

La totalidad económica estafada a la administración de propietarios asciende a más de 45.000 euros.

Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección civil y de Instrucción de Cambados, donde tendrá que comparecer el vecino de O Grove cuando sea requerido para ello. La operación, señalan las fuentes de la Guardia Civil, continúa abierta, por lo que no se descarta que haya más investigados.