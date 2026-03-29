Vecinos y turistas se quejan del mal estado que presenta el parque infantil ubicado en San Vicente do Mar

Mal estado del parque infantil de San Vicente do Mar en O Grove Cedida

Vecinos de la parroquia de San Vicente do Mar, y visitantes que llegaron a este punto del municipio atraídos por el buen tiempo y la festividad de la Semana Santa, se quejan del mal estado en el que se encuentra el parque infantil de la zona.

Usuarios que visitaron el espacio estos días junto a menores, señalan que todos los juegos presentan alguna deficiencia relacionadas con la falta de mantenimiento. Así, detallan que, por ejemplo, de uno de los columpios únicamente queda la estructura y otros elementos, como el balancín, además de estar lleno de suciedad presenta partes con óxido lo que puede resultar muy peligroso.

Esto mismo ocurre, indican, en el tobogán, en el que además de faltarle alguna pieza cuenta con roturas en la estructura que, de ser usado por menores, podría causarle algún tipo de corte o daño. En general, denuncian una falta de cuidado total en este espacio infantil en el que, además, critican, hay pocos elementos para que puedan divertirse los niños.

Mal estado del parque infantil de San Vicente do Mar en O Grove Cedida

Hierba alta

Además del mal estado de los distintos columpios, los vecinos y visitantes señalan que la hierba en el parque infantil está demasiado alta, lo que impide que los más pequeños puedan caminar.

De la misma manera, en algunas partes del terreno, el verde esconde elementos rotos de los juegos que, de tropezarse con ellos, pueden causar un accidente a los menores.

Mal estado del parque infantil de San Vicente do Mar en O Grove Cedida

Los vecinos de la parroquia solicitan al gobierno local que, a pesar de que sea una zona habitada, sobre todo, en verano, se lleve a cabo el mantenimiento de las zonas públicas durante todo el año, destacando aquellas diseñadas para el juego de los niños.

Puesta a punto

Los últimos meses del 2024 y durante los primeros del año pasado, el Concello llevó a cabo diferentes actuaciones en los parques infantiles del municipio con el objetivo de introducir mejoras en todos ellos y garantizar la seguridad del uso por parte de los menores.

Entre los trabajos que se realizaron -todos ellos financiados por los remanentes de tesorería- se incluye el cambio de suelo por uno de césped artificial y la incorporación de columpios nuevos así como de un pequeño rocódromo en el parque infantil del colegio Rosalía de Castro o la recuperación integral del espacio para niños ubicado en O Sineiro, en el que también se le cambió el firme, se repusieron columpios y se repararon las vallas destrozadas por culpa de los temporales.

El Concello también se encargó de hacer mejoras en los parques de Virxe das Mareas, Terra de Porto, O Corgo y Confín. Durante este plan de mejoras de espacios públicos las obras de mantenimiento no se llevó ningún tipo de acción en el parque infantil de la parroquia de San Vicente do Mar.