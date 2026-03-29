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O Grove

El PP pide a los vecinos que les hagan llegar sus ideas para el remanente y ellos las expongan

C. Hierro
29/03/2026 07:16
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
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El PP de O Grove pide una gestión más eficaz de los remanentes municipales anunciados por el gobierno local y mayor prioridad a las necesidades reales del municipio. Así, los populares señalan que el “dinero de todos los contribuyentes debe destinarse con eficacia a actuaciones que redunden directamente en la mejora de los servicios, infraestructuras y espacios públicos”.

José Cacabelos, alcalde de O Grove, valora positivamente el trabajo del Concello en este 2025

Renovar las pasarelas de madera, reformar el club de remo Mecos o invertir en el servicio de basuras: propuestas de Cacabelos para el remanente

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De esta manera desde este grupo municipal solicitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad que les hagan llegar sus “ideas, sugerencias y necesidades” con el objetivo de completar las propuestas que el propio partido de la oposición presentará al gobierno y, de esta manera “construir una planificación más ajustada a a realidad del municipio”.

Así mismo, los populares manifiestan su desacuerdo con algunas de las partidas planteadas por el alcalde, José Cacabelos, al considerar que no responden plenamente a las prioridades actuales de O Grove.

Por otro lado, desde el PP critican que el Concello se haya “apresurado” a anunciar la reforma de la calle Luis Antonio Mestre “como un logro propio, cuando se trata de una actuación que ha sido posible gracias a las inversiones de la Xunta de Galicia y de la Diputación.

Cacabelos prevé iniciar la remodelación de la calle Luis Antonio Mestre este mismo año

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