Trabajadores y Concello acercan posturas tras el acuerdo para el pago de los trienios al personal

Trabajadores del Concello de O Grove durante una protesta

El Concello de O Grove y sus trabajadores acercan posturas después de que, en la última mesa de negociación, se llegase a un preacuerdo para el pago de los trienios por antigüedad al personal municipal. En la actualidad, señalan desde el sindicato CCOO, existen catorce demandas presentadas para la reclamación de estas cuantías.

La misma agrupación indican que “máis alá deste avance” continúan existiendo cuestiones pendientes de resolución que afectan directamente al funcionamiento de los servicios públicos y a las condiciones laborales del personal municipal. Entre ellas, destacan, la falta de cobertura de las bajas por enfermedad o la existencia de vacantes estructurales por cubrir.

Es por ello que, manifiestan desde CCOO, los trabajadores del Concello de O Grove continuará con el calendario de movilizaciones y concentraciones todos los viernes en horario de 10:00 a 10:20 horas. Estos paros, señalan se hacen “en defensa dunhas condicións de traballo dignas, xustas e acordes coa responsabilidade do servizo público que se presta”. Desde el sindicato indican que esta decisión se adopa desde “a firmeza e a responsabilidade coa veciñanza”.