Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Trabajadores y Concello acercan posturas tras el acuerdo para el pago de los trienios al personal

Las movilizaciones continuarán todos los viernes

C. Hierro
28/03/2026 17:38
Trabajadores del Concello de O Grove durante una protesta
Trabajadores del Concello de O Grove durante una protesta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de O Grove y sus trabajadores acercan posturas después de que, en la última mesa de negociación, se llegase a un preacuerdo para el pago de los trienios por antigüedad al personal municipal. En la actualidad, señalan desde el sindicato CCOO, existen catorce demandas presentadas para la reclamación de estas cuantías.

La misma agrupación indican que “máis alá deste avance” continúan existiendo cuestiones pendientes de resolución que afectan directamente al funcionamiento de los servicios públicos y a las condiciones laborales del personal municipal. Entre ellas, destacan, la falta de cobertura de las bajas por enfermedad o la existencia de vacantes estructurales por cubrir.

Es por ello que, manifiestan desde CCOO, los trabajadores del Concello de O Grove continuará con el calendario de movilizaciones y concentraciones todos los viernes en horario de 10:00 a 10:20 horas. Estos paros, señalan se hacen “en defensa dunhas condicións de traballo dignas, xustas e acordes coa responsabilidade do servizo público que se presta”. Desde el sindicato indican que esta decisión se adopa desde “a firmeza e a responsabilidade coa veciñanza”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina