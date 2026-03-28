La Banda de Música de O Grove se atreve con todo: del ‘Alalá de Muxía’ al ‘Clavado en un bar’

Una actuación de la Banda de Música de O Grove Cedida

La Banda de Música de O Grove nació hace cuatro años con el objetivo de sorprender. Y lo consigue. Para muestra, el próximo concierto que están preparando y que subirá a un mismo escenario -el del auditorio de la localidad- a sus más de veinte músicos y a los grupos más reconocidos del municipio.

Así, el próximo 18 de abril, los integrantes de Os Firrás, A Banda do Sequñio, Cinco en Zocas, Fla-Meco y Arrobadeviño se unirán para hacer bailar disfrutar al público en una actuación diferente y única.

“A idea nace de que estamos a intentar darlle un enfoque diferente a banda, que non sexa o típico concerto de paso doble e zarzuela...”, cuenta el director Víctor Fernández. De esta manera, se les ocurrió hacer las distintas colaboraciones y presentar un concierto en el que haya variedad de estilos de música y, por lo tanto, “llame la atención al público”. El repertorio que sonará sobre el escenario, detalla Fernández, va desde el tradicional ‘Alalá de Muxía’ de la mano de Cinco en Zocas hasta el pop-rock de la conocida canción ‘Clavado en un Bar’ del grupo Maná con la colaboración de Arrobadeviño.

Aunque el repertorio ya está escogido -tocarán dos temas con cada grupo y uno con todos- los ensayos entre ellos comenzarán la próxima semana. “Será a primeira toma de contacto para poder arranxar todo”, cuenta Fernández.

De 14 a 70

La Banda de Música de O Grove está formada, actualmente, por más de veinte músicos. Entre ellos, las edades son dispares, así su director señala que el más joven tiene 14 años y “el más veterano es Paco que tiene más de 70”. Por el medio, hay mujeres y hombres de 30, 40, 50...

Integrantes de la Banda de Música de O Grove Cedida

Al ser una agrupación joven, cuenta Fernández, todavía no son muchos los integrantes pero espera que, con el tiempo, crezca y sean más los vecinos y vecinas de O Grove los que se unan a esta aventura de poner banda sonora a la vida.