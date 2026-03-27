Renovar las pasarelas de madera, reformar el club de remo Mecos o invertir en el servicio de basuras: propuestas de Cacabelos para el remanente

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, detalla que, tras liquidar el ejercicio del año 2025, el Concello cuenta con un remanente líquido de tesorería de 5,5 millones de euros y un superávit de 800.000 euros.

Con esta cantidad, el gobierno local presentó a los diferentes grupos municipales un listado de acciones que superan los dos millones y medio.

Entre los proyectos más destacadas, Cacabelos propone invertir 700.000 euros para arreglar las pasarelas de madera y los accesos a las playas de la localidad. En este sentido, el alcalde detalla que, aunque ya han pedido de manera formal ayuda al Gobierno para llevar a cabo estas obras, desde el Concello sugieren destinar esta cantidad a este fin.

Por otro lado, sugieren dedicar una partida de 500.000 euros a reformar la sede del Club de Remo Mecos. En este sentido, Cacabelos recordó que existe un conflicto con las obras de este edificio y, las consecuencias, son grandes desperfectos en el inmueble. Esta inversión, por tanto, se asignará a arreglar los problemas estructurales de la sede y, además, crear un nuevo vestuario para mujeres "porque agora o número de mulleres que practican este deporte, por sorte, practican este deporte".

Otra de las opciones, detalla el alcalde, es invertir en el servicio de recogida de basuras. Así, propone la compra de de un nuevo camión y un total de 150 nuevos colectores.

En el listado de propuestas también está aportar un total de 55.000 euros a la Comunidad de Montes de San Martiño para limpiar "un bo número" de hectáreas del monte -principalmente Siradella- además de ayudar a la prevención de incendios, instalar un nuevo baño autolimpiable en Terra de Porto (80.000 euros) y incrementar el presupuesto de las obras de As Bizocas en 200.000 euros.

Documento abierto

El alcalde de O Grove señala que la propuesta es un "documento aberto" y busca que los partidos de la oposición también aporten ideas para la inversión de este remanente.

Entre las opciones del gobierno local, señala, hay muchas demandas de los colectivos y "reclamacións feitas polos diferentes partidos no tempo de rogos e preguntas do Pleno".