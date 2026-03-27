Nueva dimisión en el PP de O Grove: Alejandra Lamas deja su acta como concejala

Alejandra Lamas, junto a Pablo Leiva, en un Pleno de O Grove Gonzalo Salgado

Alajandra Lamas, la que era número dos del PP de O Grove, presentó el pasado miércoles su dimisión al acta de concejala. Este hecho sucede solo unos días después de que, el candidato del partido, Pablo Leiva, también lo hiciera y los populares escogieran a Carolina Otero como nueva portavoz de la formación.

A pesar de que los motivos exactos de su salida se desconocen, lo que señalan algunas fuentes cercanas al partido es que Lamas no estaría de acuerdo con las últimas decisiones tomadas en el PP de O Grove.

La dimisión de Lamas, señala la portavoz del PP, no fue una sorpresa, ya que en las últimas reuniones, en las que estuvo presente el presidente provincial Luis López, la ya ex concejala dejó clara su decisión.

Cronología

La cronología de los hechos comienza el mismo momento que Pablo Leiva, el que era el candidato a la alcaldía del PP del municipio, presentó su dimisión. En ese encuentro, indican varias fuentes, el mismo presidente López preguntó al resto de integrantes del partido meco si estaban dispuestos a seguir y, a pesar de que la actual portavoz y Santiago Mariño reafirmaron su compromiso, Lamas no lo hizo y expresó dudas.

En la siguiente asamblea del partido en la que Carolina Otero se convirtió en nueva portavoz, la ya ex concejala anunció su decisión de renunciar a su acta como concejala.

La portavoz del PP agradece a Lamas que haya comunicado su determinación días después de su nombramiento "para no solapar a noticia" y reconoce estar "moi agradecida" por el tiempo que compartieron en el partido.

Nueva concejala

Tal y como señala Otero, la siguiente en la lista y, por lo tanto, la que debería de sustituir a Lamas es Laura Domínguez. La portavoz reconoce haber hablado con ella en el día de ayer pero la decisión todavía no esta tomada aunque, indica, "espero que sea ela".