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O Grove

La poesía y los relatos eróticos se dan la mano en el Casino La Toja

La cita es el sábado a partir de las 23:00 horas

C. Hierro
27/03/2026 19:11
Perversos con Anya Rit y Queco Fresco en Casino La Toja
Perversos con Anya Rit y Queco Fresco en Casino La Toja
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El Casino La Toja acoge, este sábado, 'Perversos', una propuesta escénica que combina la poesía y los relatos eróticos de la mano de Anya Rit y Queco Fresco. El evento, que comenzará a partir de las once de la noche, invita al público a adentrarse en una experiencia íntima, provocadora y poco convencional en la que la palabra se convierte en un vehículo de emoción, juego y cercanía.

La función, va más allá de la lectura, ya que está concebido como un formato vivo y participativo en el que además de literatura también hay performance, tertulia y dinámicas de interacción con el público.

“‘Perversos’ es una performance de poesía y relatos eróticos. Hablamos de tabúes con naturalidad. Es un espacio donde se rompen fronteras, desde el respeto”, señala Rit, la autora de este proyecto. Además, destaca que lo que suben al escenario es "algo muy novedoso; no se suele hacer por la temática, por cómo combinamos relatos y poesía, porque escribimos a dos manos y por la forma de exponerlo”.

El recital tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto pero la velada se alargará ya que, se sumará una tertulia posterior con el público.

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