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O Grove

La ‘Lenda do Meco’ vuelve a subir al escenario de la mano de Enxebre y la Banda de Música

Esperan poder estrenarla a mediados del mes de mayo

C. Hierro
27/03/2026 18:47
Un momento de la presentación del proyecto cultural de Enxebre y la Banda de Música de O Grove
Un momento de la presentación del proyecto cultural de Enxebre y la Banda de Música de O Grove
Cedida
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La idea de adaptar la obra de Francisco Franco Calvete sobre la leyenda del Meco rondaba en la cabeza de la agrupación de teatro Enxebre desde hace años. Pero no fue, hasta ahora, cuando se decidieron a hacerlo y, además, acompañados por la Banda de Música de O Grove. “O que faremos será sacala do encorxetamento da censura e falar dos temas das mulleres, das violacións e dos abusos do poder”, cuenta el presidente de Enxebre, Jacobo Otero.

Pero el proyecto de reavivar esta leyenda no solo quedará en la obra -que esperan estrenar los días 15, 16 y 17 de mayo- si no que incluye un documental de la mano del Estudio Mardefondo y una exposición artística en la Galería Besada.

El cartel promocional, por otro lado, está firmado por la artista meca Xoana Almar, conocida como ‘Cestola’.

Esta iniciativa cultural, cuenta Otero, tiene como objetivo poner en valor la identidad de los vecinos y vecinas de O Grove pero, también, de todos los gallegos. “É unha obra que fala de identidade colectiva, de comunidade e de resistencia”, señala el presidente de la asociación teatral Enxebre.

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