La humildad, verdad y sencillez de Loli Triñanes consiguen “el doce” del jurado

Loli Triñanes, durante la última actuación en el programa

La vecina de O Grove, Loli Triñanes, continúa siendo protagonista del programa de la Televisión de Galicia ‘Bailamos’. Tras haber ganado en la última y suscitar recelo entre sus compañeros, la concursante meca señala que ella lo único que quiere es “desfrutar do baile e reivindicar a miña idade”.

Triñanes, que dentro de unos días cumplirá 54 años, indica que está “moi contenta” de que el jurado le haya dado la máxima puntuación e hiciera que ganase la gala. Sospecha que su decisión está basada en la evolución que, desde el principio del programa, ha tenido en sus bailes y eso “non mo vai quitar ninguén”.

Aunque reconoce que ganar “lle gusta a todo o mundo” su objetivo en el programa es otro. “Para min bailar é vida, a música e a miña paixón”, cuenta. Y añade que, lo que quiere es demostrar que se puede practicar esta disciplina a cualquier edad y que la gente debe disfrutar de aquello que le hace feliz.

En la gala de hoy, la vecina de O Grove, bailará al ritmo de la canción ‘Perla’ de Rosalía. En cuanto a los ensayos para esta actuación, Triñanes reconoce que su manera de entender la participación en el programa y el baile en sí es diferente a la de sus compañeros, por ello puede haber algún “choque”

“A miña personalidade é mostrar naturalidade, humildade, verdade e sencillez”, indica. Ya que esos valores, cuenta, son los que les enseñaron sus padres desde bien pequeña y continúan mostrándoselos en la actualidad.

Triñanes, detalla, comenzó a bailar desde bien pequeña y actualmente es alumna de una escuela de baile del municipio meco. A pesar de que no es profesional, reconoce que ella para ella "bailar é vida".

Además, la vecina de O Grove, no solo se atreve con el baile, si no que este mismo fin de semana se presentará a un concurso de belleza en A Coruña. "Gústame atreverme a facer cousas distintas por iso o fago”, cuenta