Grupo Manía sustituye a Elvis Crespo en el concierto junto a Juan Luis Guerra en Sanxenxo

Grupo Manía actuará en Sanxenxo

La organización del concierto que traerá de nuevo a Juan Luis Guerra a Sanxenxo, sorprendió un día después de presentar su cartel, en el que ofrecían en directo también de Elvis Crespo y el grupo Gente de Zona. Esto es así porque, sin ningún tipo de explicación, eliminaron los anuncios publicados con anterioridad para borrar el nombre del cantante estadounidense para, en su lugar, anunciar la actuación de Grupo Manía.

Este cambio extrañó a todos los interesados en acudir a este concierto que se celebrará el 12 de julio en el campo de fútbol de Baltar.

Las entradas para asistir al espectáculo, definido por la propia organización como "un maratón de éxitos que hará vibrar Sanxenxo como nunca antes lo ha hecho", se pondrán a la venta el lunes a partir de las 12 horas a través del portal www.entradas.com.

Los primeros 3.000 tickets tendrán un precio promocional de 55 euros, cantidad en la que ya están incluidos los gastos de gestión.