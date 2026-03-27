El BNG denuncia un nuevo cierre de la oficina de Urbanismo

El portavoz del BNG de O Grove, Anselmo Noia Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove denuncia un nuevo cierre de la oficina de Urbanismo del Concello. Señalan que, desde mañana, la única administrativa de este servicio, termina su contrato por lo que el Concello quedará sin atención al público.

El portavoz del partido, Anselmo Noia, critica que el departamento "xa leva funcionando baixo mínimos desde hai un ano" y, ahora, la situación empeora. Recuerda, además, que la oficina anteriormente contaba con dos trabajadora y pasó a tener solamente una.

El BNG lamenta que desde el gobierno local "non haxa anticipación aos problemas de ausencia de persoal nin tampouco interese en solucionalos, deixando a poboación totalmente desatendida". Para los nacionalistas, el gobierno dirigido por Cacabelos lleva a cabo una política de empleo "moi deficiente" y únicamente se dedica a poner "parches e máis parches".

Otros ejemplos

Noia destaca que el puesto de Arquitectura está sin cubrir desde el año 2022 y en la actualidad está atendido "de prestado" por una funcionaria de la Illa de Arousa. Esta persona, señala, sería la única que podría atender al público en la oficina desde el próximo lunes en las dos horas al fía que está disponible. Debido a esta situación, Noia espera que desde el Concello se informe de manera puntual "e con transparencia" a los vecinos y vecinas de O Grove de las alternativas para que puedan llevar a cabo los trámites necesarios.

Así mismo, denuncia que la Relación de Postos de Traballo (RPT) "leva anos en tramitación e con protestas semanais" debido a la "deficiente xestión do alcalde".

Para el portavoz de los nacionalistas de O Grove es sorprendente que teniendo "este panorama" en el departamento de Urbanismo, el Concello aceptase "sen chistar" la atribución de nuevas competencias derivadas de la Ley de Patrimonio de la Xunta. “Non se pode entender que o PSOE rexeitara a esixencia do BNG á Xunta de que, ao asumir máis funcións, o Concello debería ter unha compensación orzamentaria ou de persoal”, indica.