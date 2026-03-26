‘Pinchanogrove’ afianza su éxito y despacha más de 25.000 tapas durante su sexta edición

Los organizadores de Pinchanogrove Cedida

La sexta edición de ‘Pinchanogrove’ se consolida como uno de las citas más multitudinarios de O Grove tras haber despachado más de 25.000 tapas entre los 18 bares participantes.

La organización del evento señala que el éxito y la afluencia de público “deixan claro que o evento dispón xa da entidade suficiente para seguir medrando e converterse nun elemento desestacionalizador da hostelería en tempada baixa”. El balance que deja esta edición, cuentan, son hoteles con muchas reservas de personas que llegaron a la localidad para probar las tapas.

El local que sumó más afluencia de público en la ruta salada fue el ‘Portiño’ con más de 2.500 platos vendidos. Por su parte, entre los establecimientos que ofrecían tapas dulces, la 'Heladería Romeo' lideró con 1.200 postres vendidos.

Esta cifras, señalan desde la organización, “deixan un importante impacto económico difícil de calcular”, ya que la afluencia de gente, también se traduce en comidas posteriores en otros restaurantes o las compras en otros comercios que se vieron beneficiados de la cantidad de gente que visitó O Grove con motivo de probar algunas de las elaboraciones que se ofrecían en la ruta.