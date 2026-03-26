La serie ‘Punto Nemo’ rodada en O Grove estrena la última temporada el 17 de abril

Una escena de la segunda temporada de la serie 'Punto Nemo'

La serie ‘Punto Nemo’ grabada principalmente en el municipio de O Grove, estrena la que será la segunda y última temporada el próximo viernes 17 de abril. Durante los episodios, los telespectadores, podrán descubrir puntos reconocidos de la localidad como ya ocurrió en escenas pasadas en las que la playa de A Barrosa o la batería militar de San Vicente se convirtieron en protagonistas.

Esta serie cuenta con un reparto de excepción con grandes artistas consolidados de la pequeña y gran pantalla. Así, algunos de los actores y actrices, que ya estuvieron en la temporada pasada, son Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores o Najwa Nimri. Para estos nuevos episodios cuenta con la incorporación de Alex Rodrigo como director, el mismo que trabajó para la exitosa serie ‘La casa de papel’.

En esta ocasión, los protagonistas se enfrentan a la explosión del laboratorio ruso en una isla hostil en la que escasean los recursos, existen criaturas híbridas y, además, un virus alienígena amenaza con expandirse globalmente.

Además, la llegada de dos hermanos rusos a este lugar intensifica los conflictos internos entre los componentes del grupo lo que complica, todavía más, la desesperada lucha por escapar de la isla.