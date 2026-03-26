La procesión del Viernes Santo en O Grove peligra por la falta de portadores

Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove Cedida

La Cofradía de los Dolores de O Grove lanza un último 'S.O.S' para encontrar portadores para sacar esta Semana Santa los pasos en procesión.

El vicepresidente de esta congregación religiosa, Antonio Rey, señala que debido a la falta de voluntarios "de momento solo está asegurada la procesión de este viernes". De esta manera, siguen buscando costaleros que le permitan cargar el Trono de Cristo y salir con el Paso de la Virgen de los Dolores el Viernes Santo.

La Cofradía de los Dolores de O Grove busca portadores para los Pasos de Semana Santa Más información

En total, para poder sacar estas dos Imágenes precisas de un total de 48 costaleros y "nos faltan algunos", asegura. De no conseguirlos, la solución que proponen desde la Cofradía es que alguno de estos dos Pasos quede sin salir a la calle en procesión en una jornada tan señalada.

Rey repite su petición tanto a los vecinos de O Grove como a personas de municipios cercanos y demanda que "nos echen una mano".

Las personas voluntarias, indica el vicepresidente de la congregación, únicamente tienen que presentarse en los ensayos que se llevan a cabo por la tarde en la Iglesia parroquial de San Martiño de O Grove.