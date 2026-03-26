El Concello programa un mes de abril con literatura, teatro y música para todas las edades

El auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove organiza una completa programación cultural para celebrar el mes del libro y la lectura con actividades para todas las edades.

La primera de ellas, que será el 10 de abril en la biblioteca, será un espectáculo de narración oral ‘Historias dun mundo grande’ dirigido a niños y niñas a partir de los cinco años. La siguiente será la obra de teatro ‘Nube, nube, sol’ en la misma ubicación a cargo de Teatro O Cubo dirigido a menores de uno a cuatro años.

El 21 de abril, la actividad se traslada a la Axencia de lectura de San Vicente, lugar en el que se ofrecerá un espectáculo de narración oral ‘Frumario o bibliotecario’ a cargo de Manuel Pombal dirigido a un público infantil a partir de los seis años. Tres días después, el viernes 24, el Concello tiene programado ‘Bailen as vellas, os contos das cereixas’, una propuesta que reivindica la cultura, la música y la poesía de transmisión oral gallega con historias que llegan a la escena teatral para que no se pierdan. Aquellos interesados en acudir a cualquiera de estos eventos debe inscribirse a través del correo biblioteca@concellodogrove.es o en el teléfono 986 732 341

Las últimas dos citas son en el auditorio de la villa. La primera de ellas será el sábado 11 de abril, fecha en la que tendrá lugar un encuentro de tunas universitarias en el que participarán la Veterana Tuna de Farmacia de Santiago y Quarentuna de Coimbra.

El 23 de abril, momento en el que se representará la obra ‘Carapuchiña’ dirigida al alumnado de todos los centros educativos del municipio.