O Grove
Un grupo de jabalíes pasea por el centro de O Grove
Los animales fueron vistos por la zona de Meloxo
Un grupo formado por tres jabalíes de gran tamaño, fueron vistos en la noche de ayer por diferentes calles de O Grove.
Los animales, que pasearon, por ejemplo, por la zona de Meloxo, recorrieron distintos puntos del municipio en busca de algo para comer.
Fueron varios los vecinos y vecinas mecos que pudieron presenciar esta estampa -cada vez más habitual en la localidad- y decidieron grabar a los jabalíes.
Por precaución y para evitar daños, las mismas personas que avistaron a los animales, avisaron al resto de residentes.