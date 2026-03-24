Diario de Arousa

Jabalíes paseando por O Grove
O Grove

Un grupo de jabalíes pasea por el centro de O Grove

Los animales fueron vistos por la zona de Meloxo

C. Hierro
24/03/2026 12:39

Un grupo formado por tres jabalíes de gran tamaño, fueron vistos en la noche de ayer por diferentes calles de O Grove.

Los animales, que pasearon, por ejemplo, por la zona de Meloxo, recorrieron distintos puntos del municipio en busca de algo para comer.

Fueron varios los vecinos y vecinas mecos que pudieron presenciar esta estampa -cada vez más habitual en la localidad- y decidieron grabar a los jabalíes.

Por precaución y para evitar daños, las mismas personas que avistaron a los animales, avisaron al resto de residentes.