El servicio de salvamento y socorrismo de tres playas mecas sale a licitación por 224.000 euros

Dos socorristas en una playa de O Salnés

l Concello de O Grove saca a licitación el servicio de salcamento y socorrismo en las playas de A Lanzada, Area das Pipas y Area de Reboredo por un total de 224.104,68 euros.

El plazo de duración del contrato será de un máximo de tres meses a contar desde la formalización del mismo. Se prevé que los socorristas puedan estar presentes en estos arenales del municipio desde mediados del mes de junio.

A pesar de que los puestos de socorrismo estarán instalado en esas tres playas seleccionadas, el contrato recoge que el personal debe asistir a otros arenales de la localidad por medio de embarcación para prestar sus servicios.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación de este contrato, señalan desde el Concello, serán además de los económicos, los relacionados con la formación técnica del personal así como con la presentación de una memoria sobre el servicio ante una intervención por accidente traumático o la planificación de una evacuación en el arenal.

Además, las empresas que se presenten a esta oferta deberán haber ejecutado, en los últimos tres años, al menos un servicio de naturaleza similar al solicitado.

El Concello de O Grove, actualmente, no cuenta con personal especializado con la titulación adecuada en su plantilla para poder llevar a cabo estos servicios, lo que provoca que, año tras año y de manera temporal, tenga que hacer contrataciones para garantizar la seguridad en sus arenales más concurridos.