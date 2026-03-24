La Casa da Cultura meca acogerá este viernes la entrega del II Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei

Invitación al evento en la Casa da Cultura Cedida

El próximo viernes 27 de marzo, la Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ acogerá el acto de entrega del ‘II Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei’ para María de los Ángeles Verea Castelo, ganadora de esta edición gracias a su trabajo ‘De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo (Séculos XVIII, XIX e XX)’.

El acto, dirigido por la concejala de Cultura, María Pilar Galiñanes Castro, contará con la intervención del alcalde de O Grove, José Cacabelos, de Francisco Fernández Rei en representación del jurado, y de representantes de Culturmar.

Además, el alumnado de la Escola de Música de O Grove se encargará de poner el tono musical a la gala.