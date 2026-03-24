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O Grove 

La Casa da Cultura meca acogerá este viernes la entrega del II Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei

Fátima Pérez
24/03/2026 07:00
convite Luís Rei
Invitación al evento en la Casa da Cultura
Cedida
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El próximo viernes 27 de marzo, la Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ acogerá el acto de entrega del ‘II Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei’ para María de los Ángeles Verea Castelo, ganadora de esta edición gracias a su trabajo ‘De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo (Séculos XVIII, XIX e XX)’.

El acto, dirigido por la concejala de Cultura, María Pilar Galiñanes Castro, contará con la intervención del alcalde de O Grove, José Cacabelos, de Francisco Fernández Rei en representación del jurado, y de representantes de Culturmar.

Además, el alumnado de la Escola de Música de O Grove se encargará de poner el tono musical a la gala. 

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