Incautan una embarcación con 70 kilos de erizo ilegal en O Grove

Imagen de archivo de erizo de mar Gonzalo Salgado

El servicio de guardapesca de la Cofradía de O Grove confiscó a una única embarcación un total de 70 kilos de erizo de talla ilegal. Los hechos, que ocurrieron el lunes alrededor de las diez de la mañana, tuvieron lugar durante un control rutinario, después de que el marinero ya hubiera pesado el marisco que, supuestamente, había capturado durante toda esa jornada de trabajo.

Una vez que la persona se dirigía al amarre en el pantalán en el puerto de Pedras Negras, los vigilantes revisaron la embarcación y encontraron estas capturas escondidas en la proa de la misma.

De esta manera, el marinero portaría más del doble de erizos de mar de los permitidos, ya que el tope actual que tiene cada uno es de únicamente 60 kilos de este producto.

Tras el hallazgo, el personal de guardapesca de la cofradía, tras constatar el número de kilos y comprobar que gran parte del marisco no cumplía con la talla legal, informó a la Consellería do Mar dependiente de la Xunta de Galicia del incidente para que pueda levantar el acta correspondiente contra esta persona por vulnerar la legalidad en la extracción de este recurso marino.

Reincidente

La persona a la que le incautaron esta cantidad de kilos de erizos de mar ilegal en la localidad meca es reincidente en este tipo de situaciones. Así, tal y como indican diferentes fuentes, ya estuvo inhabilitado para mariscar durante varios años por llevar a cabo este tipo de prácticas en otras ocasiones.

Además, también señalan que a este mismo marinero, en el inicio de la campaña de este año -que tuvo lugar en el mes de octubre-, le sorprendieron con un total de cien kilos de erizo de mar ilegal.