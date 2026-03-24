O Grove inicia su plan de asfaltados con la previsión de renovar un total de 18 calles

El objetivo es mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos Cedida

El Concello de O Grove pone en marcha su ‘Plan de Asfaltados 2025’, una de las actuaciones más importantes del año en materia de infraestructuras viarias con una inversión de 354.337 euros -del remanente municipal- para renovar el firme de 18 calles distribuidas por todo el municipio. El objetivo de este plan es mejorar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad vecinal.

La intervención afecta por tanto a una superficie de más de 12.600 metros cuadrados de vías que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo, el uso, o por las inclemencias meteorológicas. Tal y como asegura el gobierno local, uno de los aspectos más destacables de plan es su “capilaridade”, llegando a diferentes zonas para atender las demandas vecinales pertinentes.

18 vías a reparar

Las calles en las que se llevarán a cabo estas reparaciones serán: la rúa Raposeira, rúa do Sol, rúa Conchases, rúa Boibas, lugar de Meloxo, lugar de Reboredo, fonte e lavadoiro dos Paus, O Quinteiro de Temperán, lavadoiro da Laxe, rúa da Torre, rúa Gandariña, lugar de Terra de Porto, Os Pardiños, rúa Andalucía, rúa Borreiros, rúa da Praza, entrono del pabellón municipal y reboredo.

“Este plan de asfaltados reflicte o compromiso do goberno local co mantemento continuo das infraestruturas municipais e coa seguridade viaria” apunta el Concello meco, y es que consideran que con estas pavimentaciones no solo mejorarán la estética urbana, sino que también previenen futuros daños estructurales, reducen el ruido del tráfico y aumentan la seguridad tanto para conductores y para peatones.