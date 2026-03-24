O Grove inicia su plan de asfaltados con la previsión de renovar un total de 18 calles
Se trata de una de las actuaciones más relevantes de infraestructuras con 354.337 euros de presupuesto
El Concello de O Grove pone en marcha su ‘Plan de Asfaltados 2025’, una de las actuaciones más importantes del año en materia de infraestructuras viarias con una inversión de 354.337 euros -del remanente municipal- para renovar el firme de 18 calles distribuidas por todo el municipio. El objetivo de este plan es mejorar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad vecinal.
La intervención afecta por tanto a una superficie de más de 12.600 metros cuadrados de vías que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo, el uso, o por las inclemencias meteorológicas. Tal y como asegura el gobierno local, uno de los aspectos más destacables de plan es su “capilaridade”, llegando a diferentes zonas para atender las demandas vecinales pertinentes.
18 vías a reparar
Las calles en las que se llevarán a cabo estas reparaciones serán: la rúa Raposeira, rúa do Sol, rúa Conchases, rúa Boibas, lugar de Meloxo, lugar de Reboredo, fonte e lavadoiro dos Paus, O Quinteiro de Temperán, lavadoiro da Laxe, rúa da Torre, rúa Gandariña, lugar de Terra de Porto, Os Pardiños, rúa Andalucía, rúa Borreiros, rúa da Praza, entrono del pabellón municipal y reboredo.
“Este plan de asfaltados reflicte o compromiso do goberno local co mantemento continuo das infraestruturas municipais e coa seguridade viaria” apunta el Concello meco, y es que consideran que con estas pavimentaciones no solo mejorarán la estética urbana, sino que también previenen futuros daños estructurales, reducen el ruido del tráfico y aumentan la seguridad tanto para conductores y para peatones.