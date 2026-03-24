Carolina Otero, nueva portavoz del PP de O Grove

Carolina Otero Lois, nueva portavoz del PP de P Grove Gonzalo Salgado

La concejala del PP, Carolina Otero Lois, se convierte, tras la dimisión de Pablo Leiva, en la portavoz del partido en O Grove. Su elección, que tuvo lugar en un encuentro en el que estuvo presente el presidente provincial, Luis López, responde a una apuesta por comenzar una nueva etapa política en el municipio.

La decisión, señalan desde el partido, se tomó tras analizar las cualidades de los cuatro miembros del grupo, al que recientemente se incorporó Joaquín Prol. Los populares definen a Otero Lois como una profesional vinculada a la gestión en el sector del mar y, además, destacan su juventud, preparación y dinamismo social.

La ya portavoz de los populares señaló tras su elección que asume su nuevo rol "coa maior das ilusións e das responsabilidades". De la misma manera, indicó, que en el contexto político local actual, "o futuro do Grove pasa polo Partido Popular".

Por su parte, el presidente provincial, que estuvo acompañado por la secretarial general, Luisa Piñeiro, el vicesecretario de acción electoral, Javier Tourís y la coordinadora comarcal de O Salnés, Paz Lago, respaldó su elección como portavoz. “Temos un grandísimo equipo, con xente moi diversa que é coñecida e recoñecida e que sempre aporta moito, polo que podería ser calquera dos catro, pero decidíronse pola mocidade e frescura dunha muller moi cercana aos veciños”, señaló López.

Además, en su intervención, animó al grupo municipal a continuar trabajando por O Grove y sus vecinos y vecinas. Y aventuró que, de seguir en esta línea "dentro de pouco tempo poderemos ter cousas moi bonitas que celebrar".

Veinte años ligada al PP

La nueva portavoz del PP de O Grove, Carolina Otero, ocupó el número tres en la candidatura municipal en las pasadas elecciones celebradas en el año 2023.

Su relación con el partido se remonta a hace más de veinte años. Desde sus inicios como afiliada, Otero, estuvo implicada en la formación.

Los populares destacan de ella su perfil personal como madre, vinculada a la familia y al ámbito del deporte y del mar.