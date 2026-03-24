Cacabelos prevé iniciar la remodelación de la calle Luis Antonio Mestre este mismo año

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, en una imagen de archivo

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, señala que, tras la aprobación del convenio por parte de la Xunta de Galicia para remodelar la calle Luis Antonio Mestre, las obras podrían comenzar este mismo año.

Así Cacabelos indica que tras la firma del acuerdo, que espera que sea en los próximos días, el Concello se reunirá con la oposición para ajustar los matices de esta obra y poder licitar los trabajos en el menor tiempo posible.

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“Para nosotros es, posiblemente, una de las obras más importantes del mandato”, señaló el alcalde meco que también indicó que podría ser también una de las más relevantes en la historia de O Grove. Esto es así, manifestó, porque se trata de una de las arterias principales de entrada al municipio y, desde hace años, presenta problemas relacionados con la rotura de tuberías y con grandes desperfectos en el firme.

El proyecto para esta vía, por tanto, incluye la humanización de la calle y la mejora de la accesibilidad, teniendo en cuenta el tránsito de vehículos que soporta a diario.

Cacabelos señala que la ejecución de las obras “será larga” porque serán trabajos de remodelación total que “cambiarán radicalmente la imagen de toda esta zona”