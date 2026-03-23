Xunta y Concello humanizarán la rúa Luís A. Mestre con 2,6 millones de euros

La zona de Porto Meloxo es una de las que tolera más tráfico de vehículos pesados Cedida

El Consello da Xunta autoriza un convenio de colaboración entre la Consellería de Vivenda y el Concello de O Grove para impulsar la humanización de un tramo de la carretera PO-316 a su paso por la rúa Luís A. Mestre, con un presupuesto global de 2,6 millones de euros.

Con este convenio la administración local acepta también la transferencia de todo el dominio público viario del tramo de la PO-316, que actualmente es de titularidad autonómica.

Así, la intención de la Xunta y el Concello es intervenir en la principal vía de acceso al núcleo urbano de O Grove, un espacio que soporta actualmente un alto nivel de tráfico y flujo de vehículos pesados que acceden al porto de Meloxo, desde la avenida de Portugal.

Detalles de la actuación

En concreto, la actuación se llevará a cabo en unos 890 metros de vía, entre la rúa Borreiros y el desdoblamiento de la rúa da Praza, con la finalidad de crear un espacio más versátil y seguro. Además, en la intervención se propone también la inclusión de badenes para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la zona, así como la renovación de servicios urbanos como saneamiento, abastecimiento e iluminación pública.

En cuanto a la financiación, la Xunta, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, asumiría el 65,38% de la inversión (1.700.000 euros), mientras que el Concello acercará el 34,62% restante (900.000 euros) y licitará y ejecutará las obras.