La Xunta cede a San Vicente do Grove una escultura elaborada en el CIFP de Cantería de Galicia

Momento de la revelación de la figura Cedida

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, participó este domingo en el acto de inauguración de una escultura en la parroquia de San Vicente do Grove, una pieza realizada por un antiguo alumno, Daniel Moreira, del Centro Integrado de FP Cantería de Galicia.

En este acto, Román Rodríguez puso en valor la labor desarrollada por profesionales vinculados históricamente a la escuela en la proyección y prestigio de estas enseñanzas.

La obra representa a Santa Librada o Liberata, simbolizada en una mujer coronada y en la cruz. Está realizada en granito del país, cuenta con una altura de 132 centímetros y un peso aproximado de 250 kilogramos, y supone un ejemplo del trabajo artesanal y artístico que se desarrolla en este centro formativo.

El representante del gobierno gallego destacó la evolución de la escuela, que en los últimos años adoptó la condición como Centro Integrado de Formación Profesional, permitiendo, entre otras cuestiones, el reconocimiento oficial de las enseñanzas y la acreditación de la experiencia profesional de personas tituladas en etapas anteriores.