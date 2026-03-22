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O Grove

El Bar Portiño y la heladería Romeo se proclaman ganadores del Pinchanogrove 2026

Los negocios participaron en el certamen gastronómico con sus tapas "Vieira Fusión" y "Sushi Ice"

Sandra Rey
22/03/2026 18:26
ganadores pinchanogrove 2026
La responsable de la heladería Romeo con su premio
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La edición de 2026 del concurso gastronómico Pinchanogrove ya tiene ganadores: el Bar Portiño, con su propuesta de pincho salada, y la heladería Romeo, que consigue proclamarse como la opción dulce favorita en la primera edición del Pinchadoce.

ganadores pinchanogrove 2026
El Bar Portiño con su premio
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En cuanto a las tapas presentadas para el concurso, el Bar Portiño participó este año con su "Vieira Fusión", simulando la concha de dicho molusco con una base de crujiente de papel de arroz, seguido de una salsa  marinera en la que depositaban la vieira marinada con toques orientales, y adornada con sésamo y unos microbrotes.

PORTIÑO- pinchanogrove
La "Viera Fusión"
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Por su parte, la heladería Romeo se presentó al Pinchadoce con el "Sushi Ice", una recreación de este plato oriental elaborado con una pieza de helado de limón recubierto de chocolate, gallega y pistacho, y otra de helado de salmón decorado con un alga y una alcaparra, todo acompañado con una salsa de mango y "crumble" de limón y pistacho.

ROMEO - O Grove
El "Sushi Ice"
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