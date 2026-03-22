Condenan a un delincuente reincidente por conducir sin carné a ocho meses de cárcel

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Dos de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a un hombre a ocho meses de cárcel por ser responsable de un delito contra la seguridad vial al conducir sin carné por la EP-9101 a su paso por O Grove, “con la agravante cualificada de reincidencia” en esta clase de infracciones.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 y, tal como señala el escrito del juzgado, “lo hacía pese a ser conocedor de que no podía hacerlo porque, por Resolución de fecha 3 de mayo de 2021, se había acordado la pérdida de vigencia de su permiso de conducir por pérdida de los puntos legalmente asignados, sin haber cumplido con posterioridad los requisitos necesarios para recuperarlos”.

Con fecha de octubre de 2015, el Juzgado de lo Penal de Pontevedra lo condenó por primera vez a seis meses de prisión por el mismo delito, el cual volvió a cometer posteriormente en los años 2016, 2017 y 2021, volviendo a ser condenado a penas de cárcel de entre tres y ocho meses, la última pendiente de cumplimiento.

En cuanto a la infracción más reciente, el responsable interpuso recurso de apelación alegando que “nunca se practicó prueba alguna en orden de esclarecer la verdadera identidad del conductor que fue interceptado por la Guardia Civil el 1 de noviembre de 2022”. El hombre afirmaba que él no era el conductor del coche y que, además, este pertenecía a otra persona.

Sin embargo, la Audiencia esclarece que en la declaración de los agentes que intervinieron el vehículo, ambos reconocen al hombre como el conductor del mismo. También, expone que “el hecho de que el vehículo estuviera a nombre de otra persona carece de relevancia alguna para desvirtuar la fiabilidad y credibilidad de dichos testimonios”, desestimando así el recurso.