O Grove y Sanxenxo acogen esta semana a más de 120 personas con el programa +Benestar

Interior del Talaso Hotel Louxo La Toja

Un total de 126 personas de 23 concello de la provincia disfrutarán a partir de este domingo, 22 de marzo, del programa de termalismo de la Diputación de Pontevedra +Benestar con estancias en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo, y en el Talaso Hotel Louxo La Toja, en O Grove. Durante cinco días, hasta el viernes 27 de marzo, accederán a sus servicios de termalismo en régimen de pensión completa y con actividades de animación sociocultural para fomentar y envejecimiento activo.

De esta manera, disfrutarán de su estancia Hotel Carlos I de Silgar un total de 84 personas de Cangas, A Cañiza, Cercedo-Cotobade, A Estrada, Gondomar, A Guarda, Moaña, Mos NIgrán, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Tomiño, Tui, Valga y Vilanova. Otras 42 de Cambados, Cangas, Meis, Mos, Nigrán, Pontevedra, O Porriño, O Rosal, Sanxenxo, Tui y Valga harán lo propio en el Talaso Hotel Louxo La Toja.

Todas ellas se beneficiarán de este programa provincial, que facilita a los vecinos y vecinas de la provincia el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros. Al mismo tiempo, el programa +Benestar también busca dinamizar la economía de la provincia, impulsando la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad.

En el marco de dicho programa, cerca de 2.200 personas de más de 55 años de 60 concellos pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz-Balneario, O Grove y Lalín.