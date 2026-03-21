Cuatro talentos mecos detrás de la imagen de Pinchanogrove: los erizos “Pinchiño” y “Dociño”

Los encargados de dar vida a la imagen del certamen culinario Cedida

La gerente de la tienda de creación artesanal Bétula, María José Rubirosa, los diseñadores Rubén Prol y Miguel Fontoira, y el ceramista José Dávila, son los cuatro talentos de O Grove responsables de la imagen de Pinchanogrove y, más recientemente, de Pinchadoce: los erizos “Pinchiño” y “Dociño”.

Por el año 2012, Rubén Prol fue el encargado de crear la imagen gráfica del certamen con una única premisa: que el logotipo no fuese un espeto. “Eu quería buscar algo diferenciador, e de aí saíron dúas propostas: un cáctus e un ourizo”, cuenta el diseñador. Fueron “eses ollos que espertan moita tenrura” los que hicieron que acabase por decantarse por el animal, al que se bautizó como “Pinchiño” y que posteriormente se le añadió un gorro de cocina con dos pliegos que representan la sílaba “Lu”, el nombre del hermano del creador de la iniciativa, Alberto Figueiro, que por aquel entonces hacía poco que había fallecido. De esta manera, el homenaje a Luis Miguel Figueiro Romay persiste año tras año en la Imagen de Pinchanogrove.

Pronto “Pinchiño” se hizo conocido en toda la villa meca, pero había una necesidad que rondaba por la cabeza de Alberto Figueiro: que saliese del papel y cobrase vida.

Así fue como María José Rubirosa asumió el encargo de convertirlo en un muñeco con total libertad creativa. “Probamos en distintos tamaños e con diferentes texturas e así saíu Pinchiño”, explica la artesana, quien este año volvió a asumir el reto de crear a “Dociño”, la imagen de Pinchadoce. “Berto sempre chega plantexando cousas novas para seguir sorprendendo, así que sempre estamos dándolle á cabeza”, cuenta Rubirosa.

No obstante, para poder dar forma a “Dociño”, previamente hubo quien tuvo que darle forma. Ese fue el turno del diseñador Miguel Davila, quien ilusionado con el proyecto señala que “foi divertido. Ao principio penseu en modificar o gorro e poñelo estilo pasteleiro ou engadirlle algunha ferramenta... Pero decidín reinventalo”, explica. Davila vió clara la paleta de colores desde el principio, así como el donut que lo representa, pese a que un primer momento el creador, Alberto Figueiro, no estuviese del todo convencido.

Ahora, dándole vueltas a los trofeos para entregar tras la conclusión del concurso gastronómico (mañana en el turno de mediodía será la última oportunidad para degustar los pinchos), Figueiro llegó hasta el ceramista José Davila, quien asumió la tarea de reproducir los dos erizos.

Como resultado, los ganadores –tanto en la versión dulce como en la salada del certamen– recibirán dos piezas hechas con barro y pintadas en acrílico, las cuales recogen a la perfección el espíritu de Pinchanogrove.