O Grove y el Estado valoran alternativas para promocionar vivienda pública en el solar de Teniente Domínguez

El delegado de Gobierno, Pedro Blanco, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante la reunión Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la Casa Consistorial meca para, entre otras cuestiones, valorar alternativas viables de promoción de vivienda pública en el municipio, sobre todo tras la compra de un terreno para dicho objetivo en la calle Teniente Domínguez.

Tal y como explicó el primer edil grovense, entre las opciones puestas sobre la mesa se sopesó realizar dicho proceso a través del propio Estado, “aínda que o delegado nos trasladou que non é algo inmediato nin rápido”, apuntó. Otras alternativas evaludas fueron la cesión del solar a la Xunta de Galicia –de igual manera que están haciendo otros municipios de la comarca–, o mismo “que sexa o propio Concello quen o saque a licitación” para su promoción, una cuestión que “imos a estudar xurídicamente”, señaló.

Cacabelos insistió en que “para nós é importante que, unha vez comprado o terreo, poñamos en marcha os mecanismos administrativos para, polo menos, licitar a obra de construcción de vivenda”. En esta línea, subrayó que “vai xogar moito o prezo de mercado que existe actualmente”.

Residencias industrializadas

Atendiendo a este mismo contexto, previamente a su encuentro en el Concello de O Grove, el delegado de Gobierno y el alcalde visitaron el Hotel Cons da Garda, en San Vicente, para conocer de primera mano el proyecto empresarial de Caslua Imports S. L., que apuesta por viviendas modulares –o casas-cápsula– como una posible solución para dar respuesta a la creciente demanda de residencias.

Los fundadores de Caslua Imports S. L., Antonio Luaña y Beatriz Castro, con el alcalde y el delegado de Gobierno S.R.

Hasta ahora, la empresa tan solo ha trabajado con casas-cápsula, unos inmuebles de unos 40 metros cuadrados y que se caracterizan por su diseño innovador, su aislamiento acústico, ensamblaje de precisión y la calidad de sus materiales, resistentes a la corrosión, terremotos y a la humedad. No obstante, los fundadores, Beatriz Castro y Antonio Luaña, avanzaron durante el encuentro su futura línea de negocio: la vivienda industrializada, unas infraestructuras más amplias y con más habitaciones (pueden rondar los 100 metros cuadrados), hechas en naves especializadas y que se instalan directamente en el terreno urbanizable correspondiente. “Vai ser o futuro para o que é a vivenda, porque axiliza moito o que son os procesos de montaxe, reducindo o tempo, e a nivel medioambiental é enerxéticamente eficiente. E despois o coste, que é moito menor que o de unha vivenda tradicional”, señaló Beatriz Castro.

El delegado puso en valor el trabajo de empresas como Caslua, destacándolo como un nuevo modelo de edificación basado en la industralización, la eficiencia y la sostenibilidad y en el que el Gobierno está comenzando a apostar más. “Estamos ante unha forma diferente de construír vivenda, máis rápida, máis eficiente e máis accesible, que permite gañarlle tempo ao tempo nun dos grandes desafíos que temos como sociedade, garantir o acceso á vivenda”, expuso Blanco.

Otras cuestiones

Por otro lado, durante la reunión con el alcalde también se analizaron las ayudas solicitadas por el ejecutivo local para hacer frente a los daños causados por los últimos temporales, que en el caso de O Grove superan los dos millones de euros. El primer edil incidió en que muchas “infraestructuras de playas, tanto pasarelas, como baños e accesos, quedaron moi deteriorados con motivo do tren de borrascas deste inverno”. Por su parte, Pedro Blanco se comprometió a trasladar al Ministerio de Política Transversal la necesidad de agilizar los trámites para poder actuar con la mayor rapidez posible, así como reforzar las actuaciones ya previstas.

Otra de las cuestiones abordadas durante el encuentro fue la Gastromeca, el plan de sostenibilidad turística de la localidad y que pretende la construcción de un nuevo modelo de turismo basado en la emoción y autenticidad a través de su cultura gastronómica en el municipio. “Falamos de que levamos un certo retraso con algunha obra e prazos de xustificación, e solicitamos ao delegado que se fixeran as xestión oportunas para ver de que forma se podería obter unha ampliación”, explicó Cacabelos. La Gastromeca cuenta con la financiación del Ministerio de Turismo.

Finalmente, también abordaron la modificación del nuevo reglamento de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El delegado destacó que este marco normativo garantiza la actividad de las empresas gallegas y trató de trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector del mar.