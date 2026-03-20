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O Grove

La VI Carreira dos Pinchos llenará O Grove de ocio, gastronomía y diversión

La cita será este sábado 21 de marzo, a la 12 horas, y partirá desde el bar Portiño

Sandra Rey
20/03/2026 11:35
PORTIÑO- pinchanogrove
El pincho participante del bar Portiño, desde donde partirá la "competición"
Cedida
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La organización de Pinchanogrove tiene ya todo a punto para la VI Carreira dos Pinchos, que llenará las calles de O Grove de ambiente, gastronomía y diversión. La actividad -que simula un recorrido parecido al de la Fórmula 1 por diez establecimientos de hostelería- será este sábado 21 de marzo, a las 12 horas, y partirá desde el bar Portiño

La carrera continuará por el Plaza, Crisol, Salitre, Casa Abel, Trasno, A de Mariña, El Patio y Jueso de Caña, concluyendo en la meta que estará colocada en el restaurante Bruma. Aunque no se trata de una competición como tal, sino de una cita de ocio para poder disfrutar de diez pinchos de una manera más divertida. Además, la prueba estará animada por música de la mano de Javi Solla.

Actualmente aún queda alguna plaza libre para apuntarse. Los interesados podrán inscribirse en cualquiera de los bares participantes abonando 30 euros.

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