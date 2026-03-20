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O Grove

La Banda de Música de O Grove regresa a los escenarios con su Concerto de Primavera en abril

La cita será el día 18 en el auditorio municipal y contará con la colaboración de cinco agrupaciones locales

Sandra Rey
20/03/2026 06:30
Integrantes de la banda municipal
Integrantes de la banda municipal
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La Banda de Música de O Grovuelve a los escenarios con una de sus tradicionales citas del calendario: el Concerto de Primavera, que será el 18 de abril en el auditorio municipal.

La agrupación ya lleva unas cuantas semanas adelantando novedades sobre futuros conciertos para la temporada estival, pero por el momento tan solo se ha confirmado el primer concierto de abril, así como otros grupos locales que los acompañarán en dicho evento.

El primero de los conjuntos anuncidados fue Fla-Meco, una agrupación con más de doce años de trayectoria y que nació de la pasión por el flamenco y la ilusión de varios músicos por crear algo propio. Fundando por Andrés Hervés, Xavi Patiño y Moncho Fraga, Fla-Meco ha iso sumando más compañeros a lo largo del tiempo.

El siguiente grupo anunciado fue Cinco en Zocas, un conjunto formado por mujeres unidas por la misma pasión: la música tradicional.

A estos dos conjuntos se suma también la Banda do Sequío, una formación músico-vocal compuesta por 14 integrantes y que este año celebra su décimo aniversario.

Las últimas incoporaciones son el grupo de cantos de taberna, Arrobadeviño, y Os Firrás, una agrupación que nació como comparsa pero que acabó por convertirse en una asociación cultural y musical.

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