Viajes a Ons o el pago de la factura de la luz o internet, entre los más de 60 premios de Pinchanogrove

Imagen de la presentación del evento gastronómico S.R.

Participar en cualquiera de las rutas del concurso Pinchanogrove, tanto la salada como la dulce (“Pinchadoce”), garantiza la oportunidad de participar en el sorteo de más de 60 regalos. Todos aquellos usuarios que hayan probado y votado algún pincho del certamen entrarán directamente como participantes, aumentando las posibilidades de hacerse con un premio cuantas más tapas se hayan degustado.

De esta manera, con las propuestas de los platos dulces se sortearán ocho viajes a la Isla de Ons para dos personas, diez camisetas y seis desayunos degustación en los locales participantes. En el caso de los pinchos salados, serán 20 viajes a Ons para dos personas, diez camisetas y doce cenas degustación en los bares adheridos.

No obstante, aquellos que completen cualquiera de las dos Pinchoguías, es decir, la ruta de los seis pinchos dulces o la de los doce salados, entrarán en el sorteo del pago de un mes de la factura de la luz, de dos meses de internet o móvil, de un carro de la compra de 150 euros y de un pase para dos personas para los conciertos del Náutico de San Vicente de julio y agosto, en sesión vermú.