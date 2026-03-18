O Grove
Un hombre queda inconsciente al ser atropellado en la vía pública en O Grove
El afectado será trasladado en helicóptero a un centro hospitalario
Un hombre quedó inconsciente al ser atropellado en la vía pública esta tarde en O Grove, concretamente en el cruce de la Avenida Portugal con la Rúa Igrexa.
El suceso tuvo lugar sobre las 16:30 horas, y el afectado será trasladado a un centro hospitalario por el helicóptero de urgencias sanitarias de Santiago, según afirman fuentes del 112. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también la Policía Local y Protección Civil.