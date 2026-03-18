Pinchanogrove despide su edición 2026 con catas, poesía, masterclass, una carrera de pinchos y más

Entre las actividades ya realizadas, había una cata de quesos en el Hotel Serantes RR SS

La iniciativa gastronómica Pinchanogrove, impulsada desde Aprometur, entra en su recta final para poder degustar los pinchos dulces y salados en los 18 establecimientos participantes, además de las últimas actividades complementarias que incluyen catas, un recital de poesía, una masterclass, la VI Carreira dos Pinchos y más, algunas de ellas con las plazas agotadas desde hace días.

El viernes 20, la actividad comenzará a las 18 horas en la Cafetería Singular con una cata de cafés de especialidad. Más tarde, a las 19:30 horas, los aficionados a la poesía podrán disfrutar de un recital a cargo de Queco Fresco y Mari Carmen Cacabelos en Casa Abel, y ya por la noche, a partir de las 23 horas, habrá una sesión karaoke con Dj Tuki en el Casino La Toja.

Al día siguiente, el sábado 21, será el turno de uno de los eventos más característicos: la VI Carreira dos Pinchos, para la que aún quedan plazas libres. El precio de inscripción es de 30 euros y da derecho a diez pinchos en cualquiera de los locales participantes. Los interesados pueden anotarse en cualquiera de los establecimientos, que son: O Portiño, Plaza, Crisol, Salitre, Casa Abel, Trasno, A de Mariña, El Patio, Jueso de Caña y Bruma. La ruta arrancará a las 12 horas y llenará de diversión las calles de O Grove. Además, siguiendo con la tradición, quien lo desee puede acudir disfrazado.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, habrá una sesión de tardeo en Torrada, en la calle O Marino, con música de Djow. A las 17:30 horas, tendrá lugar la masterclass con el maestro chocolatero Alexander Pérez en el Hotel Serantes, una actividad con todas las plazas ya cubiertas. Ya por la noche, a partir de las 23 horas, el Casino La Toja ofrecerá una degustación de Ballatines.

Estas serán las últimas actividades antes de concluir el Pinchanogrove 2026. Asimismo, el ganador del concurso se dará a conocer el domingo 22 una vez finalizado el servicio de mediodía.