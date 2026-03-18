O Grove estrena baño en Confín y refuerza el mantenimiento público

El alcalde, José Cacabelos, y los concejales, Ángeles Domínguez y Antonio Doña, junto al nuevo sanitario Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, acompañado de los concejales Antonio Doña y Ángeles Domínguez, inauguró este miércoles el baño autolimpiable de Confín –el primero en O Grove–, además de anunciar que ya se ha puesto en funcionamiento el servicio externo de apoyo para el mantenimiento y limpieza de los espacios públicos del municipio.

El sanitario, cuya inversión asciende casi a los 80.000 euros, tiene un horario de uso de ocho de la mañana a nueve de la noche, aunque el propio primer edil afirmó que “como se pode programar, veremos a medida que os días se fan máis longos e en base á demanda se cambiar o horario e amplialo”.

Se trata de un baño de “última tecnoloxía” el cual, tras ser usado, “autolímpase en menos de dous minutos, de tal forma que a seguinte persoa que queira utilizalo, vai poder facelo sen ningún problema”, aseguró Cacabelos.

La intención del gobierno municipal es poder llegar a colocar otro sanitario de estas características en Terra de Porto y, más adelante, llegar a otras áreas del municipio, así como playas. “Son investimentos que aínda que a día de hoxe se poden ver un pouco altos, certo é que a medio plazo amortízanse perfectamente”.

Posteriormente, el primer edil y los concejales se trasladaron hasta la Platería, donde anunciaron la puesta en funcionamiento del servicio de mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos, que se adjudicó la semana pasada por un importe de 8.000, de tal manera que en los próximos ocho meses los servicios municipales contarán con la colaboración “de unha empresa que nos axude a arranxar os problemas que estamos tendo nas vías públicas e nos espazos públicos”.

Los trabajos comenzaron este miércoles en esa misma calle y continuarán en los próximos días en Peralto, As Laxes y otras vías, con el objetivo de arreglar todas las baldosas rotas y diversos desperfectos presentes, muchos de ellos agravados por los temporales ocurrido durante el invierto. Sobre todo, el objetivo del gobierno es acondicionar las calles de cara a la temporada estival, cuando la población aumenta considerablemente.