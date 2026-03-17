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O Grove

Pinchanogrove arrasa en su segundo fin de semana con una gran afluencia de vecinos y visitantes

El concurso sigue activo a lo largo de toda la semana y concluirá el domingo 22 de marzo

Sandra Rey
17/03/2026 20:41
Imagen de la presentación del concurso de tapas en O Grove
Imagen de la presentación del concurso de tapas en O Grove
D.A.
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El concurso de tapas Pinchanogrove continúa arransando en la localidad meca con una gran afluencia de comensales en el segundo fin de semana del evento, que ya encara su recta final. Desde la organización señalan que tanto las tapas saladas como las dulces del novedoso Pinchadoce están siendo todo un éxito, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de otros municipios. “Estamos todos moi contentos. Os locales están desbordados e estamos superando todo en comparación con edicións anteriores”, aseguran.

Además de las propuestas gastronómicas, el certamen también incluye actividades como catas, concursos de karaoke, talleres, degustaciones y más, sobre las que también destacan una muy buena acogida. El próximo sábado se celebrará la VI Carreira de Pinchos, en la que los participantes deberán tomar una tapa en diez de los locales participantes y, para hacerlo más divertido, ir disfrazados.

Tal y como señalan desde la organización, la intención es que la iniciativa pueda realizarse todos los años, confiando en el apoyo y la labor que Aprometur está llevando a cabo en el municipio.

Para aquellos interesados en degustar los pinchos, el concurso sigue activo a lo largo de toda la semana y hasta el próximo domingo, 22 de marzo.

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